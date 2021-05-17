اليمن.. مقتل قيادي حوثي في غارة جوية لطائرات التحالف العربي

لقي قيادي ميداني في ميليشيات الحوثيين، الإثنين، مصرعه، إلى جانب عدد آخر من العناصر؛ إثر غارة جوية نفذتها طائرات التحالف العربي، غربي مدينة مأرب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ”العقيد“ غالب الحمزي، القيادي الميداني لدى ميليشيات الحوثيين، قتل مع عدد من عناصر الميليشيات وأصيب آخرون، في الغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين في مديرية صرواح، غربي مأرب.

وقالت النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن 8 غارات جوية استهدفت اليوم مديرية صرواح، دون الإشارة إلى وقوع خسائر في صفوف مقاتليها.

وتواجه محافظة مأرب النفطية، والتي تعد مقر وزارة الدفاع اليمنية والمنطلق الرئيسي للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في شمال البلاد، هجوما شرسا من ميليشيات الحوثيين، على مدى الأشهر الماضية، هو الأعنف منذ انطلاق الحرب اليمنية؛ في محاولة منها للسيطرة على مدينة مأرب، مركز المحافظة.