إحباط هجوم حوثي جديد في الضالع

اندلعت معارك عنيفة، مساء السبت، بين القوات اليمنية المشتركة، وميليشيات الحوثي، بمحافظة الضالع، تمكنت خلالها القوات المشتركة من التصدي لهجوم جديد استهدف مواقع تابعة لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، النقيب محمد النقيب، إن مواجهات عنيفة شهدتها جبهات شمال غرب الضالع، ”اندلعت عقب محاولة الميليشيات الحوثية تنفيذ هجوم في قطاع بتار صبيرة“.

وذكر النقيب، في تغريدات على ”تويتر“، أن القوات المسلحة الجنوبية، المرابطة في قطاع بتار، شمال غرب الضالع تمكنت من إحباط الهجوم الذي شنته الميليشيات الحوثية، كما تمكنت من إلحاق ضربات موجعة بها أثناء تقهقر عناصرها وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن الهجوم الفاشل الذي حاولت ميليشيات الحوثي شنّه مساء السبت، هو الثاني في غضون ثلاثة أيام، بعد محاولة أخرى فاشلة الخميس الماضي في ذات الجبهة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين.

وعلى صعيد متصل، نجا قائد اللواء الخامس في القوات الخاصة بمحافظة الضالع، العميد أحمد سنمان، السبت، من محاولة استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي، بشكل مباشر، من خلال استهداف موكبه بقذيفة مدفعية بجبهة ”مريس“، شمالي المحافظة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عملية الاستهداف كانت مباشرة للموكب، أثناء زيارة العميد سنمان التفقدية للمقاتلين، بقطاع ”القهرة“، شمالي مريس، ما أسفر عن إصابة 4 من مرافقيه بينهم عقيد في قوات الجيش اليمني.