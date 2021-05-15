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وزير الإعلام اليمني يستنكر "اتجار" الحوثيين بالقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 18:57 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 20:10 GMT

وزير الإعلام اليمني يستنكر "اتجار" الحوثيين بالقضية الفلسطينية

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية، تجاه اليمنيين، لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الفلسطينيين. وانتقد

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المصدر: عدن - إرم نيوز

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية، تجاه اليمنيين، لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الفلسطينيين.

وانتقد الإرياني، في الوقت نفسه، استغلال المتمردين الحوثيين، للأحداث الجارية حاليا في فلسطين، لتمويل مجهودهم الحربي، من خلال جمع الأموال من المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتهم تحت شعار التبرع للشعب الفلسطيني.

وقال الإرياني، عبر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر ”‏تحاول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استثمار مشاعر اليمنيين، إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للأموال، لتمويل المجهود الحربي، والزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني“.

وأضاف أن ”ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منذ انقلابها على الدولة، لاتختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء، بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والإخفاء القسري“.

وحذر وزير الإعلام اليمني، من الوقوع ضحية لذلك الاستغلال:  ”نحذر المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل الذي تمارسه الميليشيات، التي تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة شعبنا الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة، مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين“.

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