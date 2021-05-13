مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جراء معارك في مأرب وتعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، عن مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، وذلك على وقع المعارك القتالية في كل من محافظتي مأرب وتعز.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“: ”لقي ما لا يقلّ عن 40 شخصًا من عناصر ميليشيات الحوثي المتمردة، مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، خلال المواجهات العسكرية، في جبهتي المشجح والكسارة، غرب محافظة مأرب“.

وأضاف، بأن: ”قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، أحبطت محاولة تقدّم انتحارية للمتمردين في تلك الجبهتين، وأجبرتها على التراجع، ما أسفر عن وقوع العشرات منهم، بين قتيل وجريح“.

وذكرت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“، بأن: ”أغلب الجبهات في محافظة مأرب، شهدت منذ الصباح الباكر، وحتى وقت غروب الشمس، اشتباكات متقطعة، بين الجانبين“.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض الجبهات، شهدت في وقت سابق من اليوم، تحركات عسكرية حوثية، لتعزيز ورفد قواتها بالسلاح والعناصر البشرية، في جبهة ذنة، وجبهتي المشجح، وكسارة.

في غضون ذلك، لفتت المصادر، إلى أن: ”مقاتلات التحالف العربي، شنّت 5 غارات جوية، استهدفت من خلالها، مواقع وتمركزات الحوثيين، في أكثر من جبهة قتالية، بالإضافة إلى أنها استهدفت التعزيزات العسكرية التي كانت تتحرك صوب جبهتي المشج والكسارة، وتم تدميرها بالكامل“.

وفي تعز، جنوب غرب اليمن، شنّ الحوثيون هجومًا مسلحًا، في عدد من الجبهات، إلا أن جميعها باءت بالفشل، وتمّ صدها من قبل قوات الجيش اليمني.

وأفاد إعلام الجيش اليمني: ”حاولت الميليشيات المتمردة، التسلل، إلى مواقع في جبهات الدفاع الجوي، وجبل هان، والطوير، بمديرية مقبنة غرب المحافظة، وفي جبهة الأربعين شمالًا، والصلو غربًا، إلا أن قوات الجيش، رصدت كل تلك المحاولات اليائسة وأفشلتها“.

وأكد، أن: ”المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 35 عنصرًا من الميليشيات، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية تابعة لها“.