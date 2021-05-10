وفاة عضو الهيئة الرئاسية للانتقالي الجنوبي في اليمن أمين صالح محمد

توفي صباح اليوم الإثنين، في أحد مشافي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمين صالح محمد.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا، نعى من خلاله رحيل أحد قياداته، مشيدا بنضاله طيلة مسيرة حياته، ومعددا مناقبه.

وجاء في البيان: ”إن خسارة شعبنا فادحة، ومصابه جلل برحيل المناضل أمين صالح، ذلكم القيادي الفذ والاستثنائي، الذي عرفته ميادين وساحات النضال مبكرا، وكان خلالها العقل الحكيم والفكر المستنير والمناضل الثابت على المبدأ، الرافض للمساومة في قضية شعبه ووطنه“.

وأضاف المجلس عبر بيانه: ”كما خسر المجلس، أحد أكثر قيادته إخلاصا ووفاءً للقضية، والأهداف التي قام المجلس لأجلها، وناضل في سبيل انتصارها“.

من جانبه، قال الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية محمد النقيب، عبر حسابه في تويتر: ”كنت مرجعية النضال والمقاومة، وفيلسوف القضية ومفكرها، وأحد أبرز مهندسي بنيان الثورة التحررية الجنوبية وملهميها، قولا وفعلا، قيم ومبادىء وثبات والتزام“.

وأضاف: ”رحمة الله تغشاك، وأسكنك فسيح جناته، أستاذنا أمين صالح عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إنا لله وإنا اليه رجعون“.