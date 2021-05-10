الإرياني يكشف معلومات بشأن الأسلحة التي ضبطها الأسطول الأمريكي في بحر العرب (فيديو وصور)

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن: ”شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها لميليشيات الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات“.

وأضاف الإرياني، عبر سلسلة تغريدات، نشرها على حسابه في تويتر: إن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي“كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية“.

١-شحنة الاسلحة التي ضبطتها البحرية الامريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها ايران وكانت في طريقها لمليشيا الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الاسلحة الايرانية للمليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية pic.twitter.com/gbqiQGPGCb — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 9, 2021

‏وأشار إلى أن: ”النظام الايراني، لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة، من الصواريخ والطائرات المسيرة، مستخدما شبكات تهريب متخصصة، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة، لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن“.

٢-النظام الايراني لم يتوقف للحظة عن تزويد مليشيا الحوثي بالاسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرات مستخدما شبكات تهريب متخصصة، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن pic.twitter.com/dSCcH2iyB8 — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 9, 2021

‏واختتم الإرياني حديثه، بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ”باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن“، معتبرا ذلك: ”انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار 2216“.