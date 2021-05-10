سقوط صاروخ حوثي على حي سكني في مأرب

استهدفت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، مدينة مأرب شمال شرق اليمن، بصاروخ باليستي، سقط وسط أحد الأحياء السكنية.

ووفقا لمصادر محلية: ”فقد أسفر وقوع الصاروخ، عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح“.

وأضافت المصادر: ”أعلن مستشفى مأرب العام، حالة الطوارئ، ورفع من جاهزيته، وذلك لاستيعاب أعداد المصابين الذين يتم نقلهم إليه“.

ويعد الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، اليوم، الخامس من نوعه في غضون أسبوع، وهي صواريخ تستهدف الميليشيات المتمردة من خلالها المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب.

وعلى صعيد المواجهات الميدانية، قال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة: ”نفّذت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، كميناً محكماً استهدفت من خلاله مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب“.

وأوضح إعلام الجيش اليمني: ”رصدت قوات الجيش، تحركات معادية في جبهة المشجح، وأعدّوا كمينًا نوعياً، نتج عنه مصرع وجرح العديد من عناصرهم، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والآليات العسكرية، إذ تم تدمير جزء منه، فيما تم اغتنام جزء آخر“.

وذكر، بأن: ”مقاتلات التحالف العربي، استهدفت عبر غارات جوية مركزة، تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها، وأسفرت تلك الغارات عن تدمير عدد من الأطقم، ومصرع جميع من كانوا عليها“.