الرئاسة اليمنية ترحب بعرض طارق صالح للمشاركة بمعركة الدفاع عن مأرب

رحب مدير رئاسة الجمهورية اليمنية عبدالله العليمي، الجمعة، بالعرض الذي تقدم به العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي، لمساعدة الجيش اليمني في الحرب التي يخوضها ضد ميليشيات الحوثي في مأرب.

وقال المسؤول اليمني في مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الحكومة ترحب بأي جهود عسكرية لدعم الجيش في مأرب، بما في ذلك العرض الذي تقدم به طارق صالح قائد المقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي، والتي لا تنضوي تحت قيادة وزارة الدفاع.

وكشف العليمي عن فشل المفاوضات الأخيرة التي قادها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينج في سلطنة عمان لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي هي السبب في بإفشالها.

وقال عبدالله العليمي ”إن الحكومة أبدت الاستعداد للذهاب في مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين المسلحة، كما وافقت على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة مقابل وقف إطلاق النار من جانب الحوثيين“ وهو ما لم توافق عليه ميليشيات الحوثي عبر استمرارها في العمليات العسكرية التي تشنها في مأرب.

ولفت العليمي إلى أن“ الحكومة اليمنية لم تكن ممثلة في لقاءات مسقط“، قائلا إن الحوثيين ”يصرون على رفع وتيرة الأعمال القتالية في مأرب، وتسييس الملف الإنسان“.

و أكد العلمي أن المعارك في مأرب أسفرت عن مقتل حوالي 2400 من جانب الحكومة، وإصابة نحو خمسة آلاف آخرين منذ يناير الماضي، فيما أطلق الحوثيون في الداخل اليمني خلال تلك المدة 93 صاروخًا و360 قذيفة و257 طائرة مفخخة واستطلاعية.