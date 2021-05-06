الحكومة اليمنية تستنكر "اقتحام" سفير إيران لدى الحوثيين قسم النساء بمستشفى في صنعاء

استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، زيارة قام بها حسن إيرلو، الذي عينته السلطات الإيرانية العام الماضي سفيرا لدى جماعة الحوثيين المتمردة، إلى قسم خاص بالنساء في مستشفى بالعاصمة صنعاء، واصفة دخوله للقسم بـ“الاقتحام“.

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت، العام الماضي، أن تعيين إيران سفيرا لها في العاصمة اليمنية المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي ”ما هو إلا تعيين حاكم عسكري إيراني على صنعاء“.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، في تغريدة على تويتر: ”في تحدٍ سافر لقيم وعادات وتقاليد الشعب اليمني.. الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن ايرلو والمصنف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، يقتحم قسم النساء في المستشفى الجمهوري بالعاصمة المختطفة صنعاء في ظل احتفاء ورعاية من ميليشيا الحوثي الإرهابية“.

١-في تحدي سافر لقيم وعادات وتقاليد الشعب اليمني الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن ايرلو والمصنف ضمن قوائم الارهاب الدولية، يقتحم قسم النساء في المستشفى الجمهوري بالعاصمة المختطفة #صنعاء، في ظل احتفاء ورعاية من مليشيا الحوثي الارهابية pic.twitter.com/8TcdOu9k2B — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 6, 2021

وأضاف الوزير: ”حتى أقسام النساء في المستشفيات الواقعة في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تسلم من تدخلات ووصاية الحاكم العسكري الإيراني المدعو حسن ايرلو، الذي اقتحم أحد هذه الاقسام متعمدا إهانة كل اليمنيين“.

٢-حتى أقسام النساء في المستشفيات الواقعة في العاصمة المختطفة #صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، لم تسلم من تدخلات ووصاية الحاكم العسكري الايراني المدعو حسن ايرلو، الذي اقتحم أحد هذه الاقسام متعمدا اهانة كل اليمنيين pic.twitter.com/aJkB5UpyuY — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 6, 2021

وتابع الإرياني: ”الشعب اليمني بمختلف مكوناته وانتماءاته السياسية والاجتماعية في المناطق المحررة ومناطق الخضوع مطالب بإدراك حقيقة المعركة الدائرة، والالتفاف حول الحكومة الشرعية والجيش الوطني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية، والحفاظ على هوية وعزة وكرامة كل اليمنيين“.