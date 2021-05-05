الإرياني: سفير إيران لدى الحوثيين يتصرف كـ"حاكم فعلي" لصنعاء‎

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن تحركات وتصرفات السفير الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو، تؤكد أنه ”الحاكم الفعلي“ للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفا قياداتهم بأنهم ”مجرد ديكورات“.

وكتب الأرياني، سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في تويتر، قال فيها إن ”‏تحركات الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، والتي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي“.

١-تحركات الضابط في فيلق القدس الايراني المدعو حسن ايرلوا والتي يتم ابرازها عبر وسائل الاعلام التابعة لمليشيا الحوثي، تؤكد انه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسئول الاول عن العاصمة المختطفة #صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية pic.twitter.com/PPqhoB4WVE — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 5, 2021

وأضاف الإرياني أن ”هذه التحركات تؤكد أن قيادات مليشيات الحوثي، مجرد ديكورات شكلية، لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري“.

وأشار إلى أن ”النظام الإيراني، يمارس عبر المدعو حسن ايرلو، والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة، على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات“.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن ”هذه التحركات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العالم، حقيقة الأحداث منذ الانقلاب، وتؤكد محاولات النظام الإيراني فرض سيطرته على اليمن، ضمن مشروعها التوسعي في كامل المنطقة، وتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية“، واصفا مليشيا الحوثي بأنها ”مجرد أداة قذرة، لتنفيذ هذا المشروع“.