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الحوثيون يحولون المساجد إلى مقار لتناول "القات" في شهر رمضان (صور)
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 3:15 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 4:10 GMT

الحوثيون يحولون المساجد إلى مقار لتناول "القات" في شهر رمضان (صور)

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران حولت مساجد في مناطق سيطرتها الى مقار "لتناول القات" في المساء، خلال شهر رمضان. ونشر

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المصدر: صنعاء- إرم نيوز

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران حولت مساجد في مناطق سيطرتها الى مقار ”لتناول القات“ في المساء، خلال شهر رمضان.

ونشر الإرياني على صفحته في تويتر، مجموعة من الصور لحوثيين يتناولون القات والسجائر في المساجد.

وعلق على هذه الصور قائلا إن ”من تدعي زورا وبهتانا أنها مسيرة قرآنية تحول المساجد من دور للعبادة وقراءة القرآن إلى مجالس لتناول القات، ومنابر المساجد إلى شاشات لبث خطب عبد الملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره الطائفية الدخيلة المستوردة من طهران“.

وأضاف أن ”ممارسات الحوثي امتداد لتاريخ حافل بتفجير المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وتحويلها لأوكار لترديد شعارات الكراهية للأديان والعالم، ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة الدخيلة على ثقافة بلدنا ومجتمعنا، واستقطاب وتجنيد المغرر بهم، ومعتقلات للمناوئين، ومقار لتخزين الأسلحة والمتفجرات“.

ولفت إلى أن ”محاولات الحوثي فرض طقوسها الطائفية المستوردة من إيران وأفكارها المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح مساس بقيم التنوع والتعايش بين اليمنيين وتهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي“.

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