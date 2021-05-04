معين عبدالملك يصل مأرب للاطلاع على الأوضاع العسكرية والإنسانية (صور)

قالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، التابعة للحكومة الشرعية، إن رئيس الحكومة معين عبدالملك وصل، الثلاثاء، إلى مأرب؛ للاطلاع ميدانيا على الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة.

وكان في استقبال رئيس الحكومة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.

رئيس الوزراء د.معين عبدالملك يصل مأرب للإطلاع ميدانياً على الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية ومناقشة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم الصمود الأسطوري لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يسطرون ملاحم بطولية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية pic.twitter.com/kejbmpYmkl — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) May 4, 2021

وبحسب الوكالة، ”سيتفقد رئيس الوزراء أحوال المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، الذين يسطرون ملاحم أسطورية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مأرب، ومناقشة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم هذا الصمود حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”معين عبدالملك سيترأس اجتماعات لقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية في محافظة مأرب، والفعاليات الشعبية والقبلية المساندة للجيش الوطني في المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي الانقلابية“.