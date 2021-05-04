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معين عبدالملك يصل مأرب للاطلاع على الأوضاع العسكرية والإنسانية (صور)
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 20:16 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 20:30 GMT

معين عبدالملك يصل مأرب للاطلاع على الأوضاع العسكرية والإنسانية (صور)

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للحكومة الشرعية، إن رئيس الحكومة معين عبدالملك وصل، الثلاثاء، إلى مأرب؛ للاطلاع ميدانيا على الأوضاع العسكرية والأمنية

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المصدر: فريق التحرير

قالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، التابعة للحكومة الشرعية، إن رئيس الحكومة معين عبدالملك وصل، الثلاثاء، إلى مأرب؛ للاطلاع ميدانيا على الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية في المحافظة.

وكان في استقبال رئيس الحكومة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وبحسب الوكالة، ”سيتفقد رئيس الوزراء أحوال المقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، الذين يسطرون ملاحم أسطورية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مأرب، ومناقشة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم هذا الصمود حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”معين عبدالملك سيترأس اجتماعات لقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية في محافظة مأرب، والفعاليات الشعبية والقبلية المساندة للجيش الوطني في المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي الانقلابية“.

 

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