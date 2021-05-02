الجيش اليمني يحرز تقدمًا في مواجهة الحوثيين غربي مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن تحقيقها تقدما ميدانيا، على حساب ميليشيات الحوثيين، في جبهات القتال الغربية والشمالية الغربية من محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي تشهد أطرافها المختلفة معارك ضارية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال الموقع الرسمي، للقوات اليمنية المسلحة، إن قوات الجيش، نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين في جبهة ”الكسارة“، بمديرية صرواح، غربي مأرب، أسفرت عن تحرير عدد من المواقع ”الحاكمة“، وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأشار الموقع، إلى أن المواقع التي تمت استعادتها من الحوثيين بـ“الكسارة“، هي مواقع ”مهمة وحاكمة“، تشرف على خطوط إمداد الميليشيات، تزامنًا مع غارات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي، على تجمعات وتعزيزات للحوثيين، كانت في طريقها إلى جبهة ”المشجح“، بالمديرية ذاتها.

مصادر عسكرية يمنية، أكدت لـ“إرم نيوز“، أن المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، تقربها من قطع طريق الإمداد العسكري للحوثيين، القادم من منطقة ”هيلان“، نحو جبهة ”المشجح“ بمديرية صرواح، غربي المحافظة.

وأكدت المصادر، أن المعارك العنيفة التي شهدتها ”الكسارة“ السبت، خلفت عددا من القتلى والجرحى من الطرفين، ومكنت قوات الجيش اليمني، من أسر عشرات الحوثيين.

مشيرة إلى أن قوات الجيش والمقاومة والقبائل، تمكنت كذلك من التصدي لعدد من هجمات الحوثيين المنسقة التي شنتها على جبهة ”المشجح“.

وتواجه محافظة مأرب النفطية، والتي تعد منطلقا للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في شمال البلاد، هجوما شرسا من ميليشيات الحوثيين، على مدى الأشهر الماضية، هو الأعنف منذ انطلاق الحرب اليمنية، في محاولة منها للسيطرة على مدينة مأرب، مركز المحافظة.