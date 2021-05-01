وصول عيدروس الزبيدي إلى عدن

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وتأتي عودة الزبيدي إلى عدن تزامنا مع تصاعد التوتر بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية بقيادة معين عبدالملك.

وقبل يومين، دعا رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أحمد بن بريك، وزراء المجلس، إلى الانسحاب من حكومة المناصفة؛ بسبب ”ضعفها“، على حد تعبيره.

وقال بن بريك في مقابلة مع قناة ”الغد المشرق“، إن حكومة المناصفة ”أضعف مما نتصور في كل المناحي، ولم تتخذ قرارات واضحة في جمع الإيرادات وتنفيذ الالتزامات التي أمامها، وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصحة والنظافة ودفع المرتبات“.

واعتبر أن ”قوة القرار لدى القادة الميدانيين في تأمين الخدمات للمواطن، ضعيفة جدا“.

ورأى بن بريك أن ”شعبية المجلس الانتقالي تراجعت في المحافظات الجنوبية؛ بسبب مشاركته في الحكومة“، واصفا تلك المشاركة بأنها كانت ”خطأ فادحا“.