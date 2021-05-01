وسط معارك عنيفة.. الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية في الضالع

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن، اليوم السبت، بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثيين في الضالع.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الفاخر شمالي غرب الضالع، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الفاخر شمالي غرب الضالع، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. *المركز الإعلامي للقوات المسلحة — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) May 1, 2021

ومساء أمس، أعلن الجيش الوطني أن وحدة من قواته ”نفذت هجوما خاطفا استهدف قدرات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مأرب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة“.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: ”إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية“.

وأضاف المصدر أن ”أبطال الجيش الوطني عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار“.