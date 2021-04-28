ظريف يلتقي قياديا حوثيا في مسقط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، إن الوزير محمد جواد ظريف التقى القيادي الحوثي والمتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام، في مسقط.

وزعم ظريف خلال اللقاء أن ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن“.

كما ادعى ظريف أن إيران تطالب ”بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية اليمنية“.



وقالت وكالة ”أنباء فارس نيوز“ الإيرانية إن القيادي الحوثي عبد السلام شكر ظريف على ”الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني“ حسب وصفه، كما أطلعه على آخر التطورات في اليمن.

ويقيم عبد السلام وقياديون آخرون في صفوف الحوثيين، في مسقط منذ أعوام.

وكان ظريف قد وصل إلى مسقط في زيارة رسمية التقى خلالها عقب وصوله نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مساء أمس، إن الغرض من زيارة ظريف إلى سلطنة عمان هو مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون في المنطقة.