مع اشتداد المعارك.. محافظ مأرب يدعو الشباب اليمني للالتحاق بصفوف الجيش لمواجهة الحوثيين

دعا محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، الثلاثاء، الشباب اليمني، إلى الالتحاق بمعسكرات التدريب لدى الجيش اليمني، والتوجه إلى جبهات القتال للدفاع عن مستقبلهم في مواجهة ميليشيات الحوثيين التي ”جاءت بمبادئ مغايرة لمبادئ الشعب اليمني وقيمه وهويته“.

وقال العرادة في لقاء موسع عقدته السلطة المحلية في مأرب: إن ”على الشباب أن يهبّوا للدفاع عن وطنهم والانخراط في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية ورفد الجبهات، لاستعادة دولتهم وحماية مستقبلهم وضمان العيش في ظل دولة تكفل حقهم في الحياة الكريمة“.

وأكد محافظ مأرب أنه ”يجب أن يفهم الحوثيون أن المسألة أكبر بكثير من جلب مجاميع الأطفال والمغرر بهم بالمئات إلى خطوط النار لأخذ هبة هنا أو موقع هناك، فالقضية اليوم هي بلد بمؤسساته وتاريخ وشعب وحضارة، وما يخطط له الحوثيون والإيرانيون من ورائهم لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء“، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وعبّر العرادة عن شكره للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، على الإسناد المتواصل والمستمر، لنصرة الشعب اليمني، وما يقومون به من أدوار مختلفة، هي محل تقدير لدى اليمنيين.

ميدانيًا، تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، المسنودين من التحالف العربي من جهة، ومليشيات الحوثي، غربي مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، أن قوات الجيش واصلت الثلاثاء، تصديها للعديد من الهجمات المتناسقة التي تدفعها ميليشيات الحوثيين نحو مواقع الجيش، في جبهات مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأكدت المصادر، أن المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة ”المشجح“ غربي مأرب، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات، بينهم قادة ميدانيون.

من جهتها، أعلنت القوات اليمنية المسلحة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، أن قوات الجيش اليمني المسنود برجال القبائل، شنوا هجمات عكسية ضد ميليشيات الحوثيين، ردّا على محاولاتهم التقدم نحو مواقع الجيش في جبهتي ”المشجح“، و“الكسارة“ بمديرية صرواح.

وقال الموقع: إن ”الهجمات العكسية لقوات الجيش اليمني، أسفرت عن استعادة مواقع حاكمة في الجبهتين، إلى جانب تكبيد ميليشيات الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، تزامنًا مع الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف العربي، مستهدفة مواقع الميليشيات وتعزيزاتهم القادمة من العاصمة صنعاء.

وفي الأطراف الجنوبية من مأرب، أكدت مصادر عسكرية لموقع القوات اليمنية المسلحة، أن الجيش اليمني تمكن من إفشال عدة هجمات للحوثيين في جبهتي ”العبدية“، و“جبل مراد“، وأجبرتهم على الفرار عقب مصرع وجرح عدد كبير منهم.