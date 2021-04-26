انفجار مخزن للسلاح وسط صنعاء (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الإثنين، وقوع انفجارات ضخمة، في عدد من مخازن ومستودعات الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية، التي تتعمد إنشاءها بين مساكن المواطنين وسط الأحياء السكنية.

وتداول نشطاء من صنعاء، على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مرئية، وثقت من خلالها لحظة وقوع تلك الانفجارات، واصفين إياها بالمهولة والعنيفة.

وبحسب الأهالي، فإن الإنفجارات وقعت في أحد مخازن أسلحة ميليشيات الحوثي، بالقرب من ملعب الثورة الرياضي، وسقط على اثر ذلك عدد من القتلى والجرحى من المواطنين، فيما تعرضت مجموعة من المباني السكنية لأضرار كبيرة.

#صنعاء

انفجارات قوية بالقرب من ملعب الثورة لمخازن أسلحة تم تخزينها من قبل مليشيا الحوثي دون مراعاة لحياة المواطنين نتجة عنها أضرار كبيرة في منازل المواطنين وأنباء عن قتلي وجرحى. pic.twitter.com/ftCnsw7W1W — {#الحق أقوى 🇸🇦🇾🇪من الرجال#} (@VAeRvn5rVqo11TY) April 26, 2021

ولم يعرف حتى اللحظة السبب الرئيس وراء انفجار مخزن السلاح، حيث تعددت الروايات بين الأهالي حول ذلك.