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انفجار مخزن للسلاح وسط صنعاء (فيديو)
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 3:23 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 3:40 GMT

انفجار مخزن للسلاح وسط صنعاء (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الإثنين، وقوع انفجارات ضخمة، في عدد من مخازن ومستودعات الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية، التي تتعمد إنشاءها بين

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المصدر: عدن- إرم نيوز

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الإثنين، وقوع انفجارات ضخمة، في عدد من مخازن ومستودعات الأسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية، التي تتعمد إنشاءها بين مساكن المواطنين وسط الأحياء السكنية.

وتداول نشطاء من صنعاء، على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مرئية، وثقت من خلالها لحظة وقوع تلك الانفجارات، واصفين إياها بالمهولة والعنيفة.

وبحسب الأهالي، فإن الإنفجارات وقعت في أحد مخازن أسلحة ميليشيات الحوثي، بالقرب من ملعب الثورة الرياضي، وسقط على اثر ذلك عدد من القتلى والجرحى من المواطنين، فيما تعرضت مجموعة من المباني السكنية لأضرار كبيرة.

ولم يعرف حتى اللحظة السبب الرئيس وراء انفجار مخزن السلاح، حيث تعددت الروايات بين الأهالي حول ذلك.

 

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