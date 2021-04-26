الجيش اليمني يؤكد تكبيده ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في مأرب

أكد الإعلام الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني، الإثنين، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تكبدت يوم الأحد، خسائر فادحة، في المعارك التي تشهدها الجبهات المحيطة بمدينة مأرب شمال شرق البلاد.

وقال موقع ”سبتمبر نت“، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من إفشال وكسر عدة محاولات نفذتها ميليشيات الحوثي لتحقيق تقدم ميداني في أكثر من جبهة مختلفة في محيط محافظة مأرب، مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف العربي، قد استهدفت بالتزامن مواقع وتعزيزات الميليشيات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وبحسب الموقع فقد أسفرت تلك المواجهات عن سقوط العشرات من عناصر الحوثي المتمردة، بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، في كل من جبهات المشجح والكسارة والمخدرة.

وفي سياق متصل، نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، صحة ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عن تحقيق ميليشيات الحوثي لانتصارات عسكرية وتقدم ميداني في جبهات مدينة مأرب، معتبرا إياها بأنها وقعت في خطأ كبير.

وقال مجلي، في تصريح صحفي أورده موقع ”سبتمبر نت“: ”وقعت ”وكالة الأنباء الفرنسية“، في خطأ كبير، وهي تنقل عن مصادر للميليشيات الحوثية أخباراً كاذبة، تأتي والمعارك في أشدها“.

وأضاف: ”فهي بذلك لا تحقق إلا ما تصبو إليه الميليشيات من حرب نفسية، تهدف إليها باستغلال الإعلام العالمي، الذي وقع في حبالها وأكاذيبها بحسن أو بسوء نية“.

وشدد مجلي في سياق تصريحه، على أن: ”محافظة مأرب، بعيدة كل البعد عن طموحات إيران وأحلامها، سواء عن طريق مليشياتها الإرهابية، أو الإعلام الذي تعمل على تخديره، ليخرج عن هدفه الإنساني، بأن ينقل الحقيقة كما هي دون أي زيادة أو نقصان“.

وأكد بأن: ”الجيش يواصل صنع الانتصارات، وأن المعارك التي يخوضها مع الميليشيات الحوثية، ما زالت في المواقع والجبهات التي اشتعلت فيها المعارك، إثر التصعيد العسكري الأخير للميليشيات منذ بداية شهر فبراير الماضي“،