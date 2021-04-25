الحكومة اليمنية تنفي سيطرة الحوثيين على منطقة الكسارة في مأرب

نفت الحكومة اليمنية اليوم الأحد ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، حول تمكن ميليشيات الحوثيين، من السيطرة على منطقة الكسارة، غرب محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، التي تشهد أطرافها معارك عنيفة منذ أشهر.

وعبّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عن أسفه الشديد ”لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الإعلامي، وترويجها أخبارا لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر المليشيا المنهارة“.

ننفي صحة ما نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية" عن سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب، ونعبر عن أسفنا الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الاعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر المليشيا المنهارة — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 25, 2021

وأكد الإرياني، في تغريدات على تويتر، أن ”أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء قبائل مارب الشرفاء صامدين في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مأرب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب“.

نؤكد أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وابناء قبائل مارب الشرفاء صامدين في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مارب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون مليشيا الحوثي الارهابية خسائر بشرية ومادية فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 25, 2021

ودعا الإرياني مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، إلى ”تحري المصداقية في تناول الشأن اليمني والتطورات السياسية والعسكرية، وتجنب الوقوع تحت طائلة التضليل الذي تمارسه آلة الدعاية الإيرانية ومن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، والاعتماد على مصادر محايدة لنقل الوقائع على الارض بشكل صحيح“.

ندعو مختلف وسائل الإعلام ووكالات الانباء الدولية لتحري المصداقية في تناول الشأن اليمني والتطورات السياسية والعسكرية، وتجنب الوقوع تحت طائلة التضليل الذي تمارسه آلة الدعاية الايرانية ومن خلفها مليشيا الحوثي الارهابية، والاعتماد على مصادر محايدة لنقل الوقائع على الارض بشكل صحيح — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 25, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية، أن الحوثيين يقتربون من مدينة مأرب، حيث تدور معارك على بعد أقل من 6 كليو مترات منها.

وذكرت الوكالة، أن الحوثيين ”استكملوا السيطرة تماما على جبهة الكسارة“ في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال.