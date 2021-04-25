ا ف ب: الحوثيون يقتربون من مدينة مأرب

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية، قولها إن المتمردين الحوثيين، يقتربون من مدينة مأرب، حيث تدور معارك على بعد أقل من ستة كيلومترات منها.

وقالت المصادر التي لم تكشف الوكالة عن هويتها إن ”المتمردين الحوثيين استكملوا السيطرة تماما على جبهة الكسارة“ في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال.

وأضافت الوكالة: ”تدور المعارك حالياً بين الحوثيين والقوات الحكومية على بعد أقل من ستة كيلومترات من مدينة مأرب“ مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن المعارك الدائرة في المحافظة ”أسفرت عن مقتل 65 شخصا على الأقل في الساعات الـ48 الأخيرة، بينهم 26 عنصراً من القوات الحكومية، منهم أربعة ضباط“.