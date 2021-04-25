اليمن.. مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري

أكدت مصادر يمنية مطلعة، فجر الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية اليمنية اللواء ركن عبدالله الحاضري، خلال المعارك التي تشهدها محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وأورد الصحفي في ديوان رئاسة الجمهورية اليمنية ياسر الحسني، عبر تغريدة له على حسابه في موقع ”تويتر“: ”‏في رحاب الخالدين شهيدنا اللواء القاضي د.عبدالله الحاضري رئيس دائرة القضاء العسكري، الذي حاكم قيادات الانقلاب غيابياً، برحيلكم خسر اليمن أحد أنبل وأشجع رجاله“.

في رحاب الخالدين شهيدنا اللواء القاضي د.عبدالله الحاضري رئيس دائرة القضاء العسكري، الذي حاكم قيادات الانقلاب غيابياً. برحيلكم خسر اليمن أحد أنبل وأشجع رجاله.

تشرفت بمعرفته منذ سنوات، ومن يعرفه يدرك حجم خسارة الوطن. عظيم التعازي للأخ سيف، وكافة أسرته.. إنا لله وإنا إليه راجعوان. pic.twitter.com/akpWsjWgWk — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) April 25, 2021

من جانبه قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني السابق القاضي أحمد عطية في تغريدة له على حسابه بموقع ”تويتر“: ”القاضي عبدالله الحاضري شهيدا مجيدا، في مواجهة السلالة وفكرها، كان مناضلا بقلمه وفكره ، وأحكامه القضائية في محاكمة رؤس الإنقلاب“.

#الحاضري_شهيدا

القاضي عبدالله الحاضري شهيدا مجيدا..

في مواجهة السلالة وفكرها ، كان مناضلا بقلمه وفكره ، وأحكامه القضائية في محاكمة رؤس الإنقلاب..

التعميم كارثة ليس كل من أنتسب إلى بني هاشم يعتبر حوثيا..

فالحوثي جمع شرار الخلق من كل الطوائف والطبقات والتوجهات والأحزاب.. pic.twitter.com/7uTAMU1qgM — القاضي د / أحمد عطية (@drahmedataya) April 25, 2021

وسبق أن أدار الحاضري في محاكم محافظة مأرب، محاكمات غيابية لقيادة ميليشيات الحوثي الإنقلابية، وأصدر بحقهم أحكاما مختلفة.