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اليمن.. مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 1:58 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 3:25 GMT

اليمن.. مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري

أكدت مصادر يمنية مطلعة، فجر الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية اليمنية اللواء ركن عبدالله الحاضري، خلال المعارك  التي تشهدها محافظة

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المصدر: عدن- إرم نيوز

أكدت مصادر يمنية مطلعة، فجر الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية اليمنية اللواء ركن عبدالله الحاضري، خلال المعارك  التي تشهدها محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وأورد الصحفي في ديوان رئاسة الجمهورية اليمنية ياسر الحسني، عبر تغريدة له على حسابه في موقع ”تويتر“: ”‏في رحاب الخالدين شهيدنا اللواء القاضي د.عبدالله الحاضري رئيس دائرة القضاء العسكري، الذي حاكم قيادات الانقلاب غيابياً، برحيلكم خسر اليمن أحد أنبل وأشجع رجاله“.

من جانبه قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني السابق القاضي أحمد عطية في تغريدة له على حسابه بموقع ”تويتر“: ”القاضي عبدالله الحاضري شهيدا مجيدا، في مواجهة السلالة وفكرها، كان مناضلا بقلمه وفكره ، وأحكامه القضائية في محاكمة رؤس الإنقلاب“.

وسبق أن أدار الحاضري في محاكم محافظة مأرب، محاكمات غيابية لقيادة ميليشيات الحوثي الإنقلابية، وأصدر بحقهم أحكاما مختلفة.

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