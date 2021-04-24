بعد وفاته بفيروس "كورونا".. "الانتقالي الجنوبي" يشيع جثمان العميد محمد الحسني

شيع المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء السبت، جثمان أحد القادة العسكريين لدى القوات التابعة للمجلس، الذي توفي السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي: إن ”القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، الدكتور ناصر الخبجي، وعدد من أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس وقيادات عسكرية وأمنية، شيعوا قائد محور أبين لدى القوات التابعة للمجلس، العميد الركن محمد جواس الحسني“.

وذكر الموقع أن جثمان الحسني نُقل في موكب جنائري عقب الصلاة عليه في عدن، إلى مسقط رأسه بمديرية مودية في محافظة أبين، لمواراته الثرى.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحل، لـ“إرم نيوز“، إن الفقيد توفي صباح السبت بأحد مشافي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد أيام من إصابته بوباء كورونا.

وتأتي وفاة الحسني بعد يوم واحد فقط من وفاة قائد اللواء 82 مشاة لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحور الضالع، العميد علي مثنى، متأثرًا بإصابته بكورونا.

وتشهد معظم المحافظات اليمنية انتشار حالات الإصابة بالموجة الثانية من فيروس كورونا، وسط أوضاع صحية هشّة تسببت في تصاعد أرقام الوفيات.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (حكومية)، السبت، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة، كما تم تسجيل 32 حالة شفاء، ليصبح إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، في المناطق اليمنية المحررة من ميليشيات الحوثيين، 6105 حالات، منها 1175 حالة وفاة.