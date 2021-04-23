رستم قاسمي يرد على الخارجية الإيرانية: الحرس الثوري موجود في اليمن

رد نائب رئيس قوة فيلق القدس للشؤون الاقتصادية التابع للحرس الثوري الإيراني، رستم قاسمي، مساء الجمعة، على بيان لوزارة الخارجية نفت فيه وجود دعم عسكري تقدمه طهران إلى المتمردين الحوثيين باليمن.

وقال قاسمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”السادة في وزارة الخارجية منخرطون في لعبة المفاوضات (النووية) غير المثمرة لدرجة أنهم نسوا سياسات الثورة الإسلامية الإيرانية!“.

واستشهد قاسمي وهو وزير النفط في حكومة أحمدي نجاد بمقابلة لرئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء محمد باقري في أكتوبر/تشرين الأول لعام 2019، والتي أكد فيها وجود مستشارين إيرانيين إلى جانب الحوثيين.

وأضاف رستمي ”أصدقائي الأعزاء في الخارجية، كلام اللواء باقري عن وجود دعم استشاري إيراني إلى جانب المظلومين في اليمن، راجعوا حتى تتذكروا أنهم وزارة خارجية أي بلد؟!“.

وكانت الخارجية الإيرانية قالت الجمعة، بشأن تصريحات رستمي، إن ”هذه التصريحات تتعارض مع الواقع ومع سياسات ايران في اليمن والدعم الايراني لليمن ”سياسي بحت“ وهو في اطار جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية عبر الطرق السياسية لإنهاء هذه الحرب المدمرة“.

وفي غضون ذلك، قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الرياني، على حسابه على تويتر ردا على تصريحات قاسمي: ”طهران أقرت بدورها في دعم الانقلابيين الحوثيين والتدخل في الحرب لصالح الحوثيين. ”

وأضاف المسؤول اليمني: ”هذه التصريحات تسلط الضوء مرة أخرى على دور إيران المزعزع لأمن اليمن واستقراره ومسؤوليتها عن الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب واستخدام طهران لميليشيات الحوثي كأداة لتنفيذ برنامجها التوسعي“.

من جانبه، قال محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لميليشيات الحوثي، إن تصريحات القائد بالحرس الثوري رستم قاسمي، استفزاز لدول الخليج العربي.

وأوضح الحوثي في حديثه لوكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية ونقله موقع ”سحام نيوز“ الإيراني، مساء الجمعة، حول المساعدة العسكرية الإيرانية للحوثيين: ”لعل تصريحات قاسمي تهدف إلى استفزاز دول الخليج لمحاربتها بشكل مباشر. أعتقد أن تصريحاته كانت لغرض الاستفزاز فقط“.