معارك عنيفة غرب مأرب وسط أنباء متضاربة عن تقدم الحوثيين

تضاربت الأنباء القادمة من اليمن، الجمعة، حول تمكن مليشيات الحوثيين، من السيطرة على بضعة مواقع عسكرية، خاضعة لسيطرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بالأطراف الغربية من محافظة مأرب.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“، أن مليشيات الحوثيين سيطرت على مرتفعات ”ماهر“ الاستراتيجية، و“السود“ و“حرمل“، بجبهة ”المشجح“، غربي محافظة مأرب، بعد معارك هي الأعنف بين الطرفين منذ أسابيع، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

وقالت المصادر،إن المعارك العنيفة التي دارت الجمعة، بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، المسنودين من التحالف العربي، من جهة، ومليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، شملت مختلف جبهات مديرية صرواح الشمالية.

مصادر عسكرية أخرى، أكدت أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية استدراج لمليشيات الحوثيين، إلى عدة مواقع، بجبهة ”المشجح“ بمديرية صرواح، قبل أن تنفذ عملية انقضاض عليها، مشيرة إلى أنه لا تقدم ميدانيا لأي طرف حتى الآن، فيما المعارك ما تزال مستمرة.

وأشارت المصادر، في حديثها لـ“إرم نيوز“، إلى أن مليشيات الحوثيين تكبدت خسائر فادحة في معارك الجمعة، إذ اشتعلت مختلف جبهات القتال المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة، تمكنت خلالها قوات الجيش مسنودة بطائرات التحالف العربي من إحباط جميع الهجمات المكثّفة.

من جهتها، قالت القوات اليمنية المسلحة، الجمعة، إن الجيش اليمني وطيران التحالف العربي، كبدا مليشيات الحوثيين، الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهتي ”الكسارة“ و“المشجح“، غربي محافظة مأرب.