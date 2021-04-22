اليمن.. مقتل نحو 50 حوثيا في معارك عنيفة غرب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، مقتل ما لا يقل عن 50 عنصرا من مليشيات الحوثيين، يوم الخميس، في معارك عنيفة اندلعت إثر مواصلة الحوثيين شن هجماتهم على محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، أن ”مليشيات الحوثيين حاولت عدة مرات التسلل إلى مواقع الجيش اليمني، بجبهة المشجح، شرقي مديرية صرواح، في الجزء الغربي من محافظة مأرب، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت كل محاولاتهم“.

وأضاف الموقع، أن ”مدفعية الجيش اليمني، استهدفت تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثيين، في المشجح، تزامنًا مع غارات جوية شنتها طائرات تابعة لقوات التحالف العربي، استهدفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم“.

وطبقًا لموقع القوات اليمنية المسلحة، فإن المواجهات والغارات والقصف المدفعي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 من مليشيات الحوثيين، وإصابة عدد آخر، إلى جانب تكبدهم خسائر في المعدات العسكرية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“، إن معارك الخميس بين الطرفين، في جبهة ”المشجح“ غربي مأرب، هي الأعنف منذ نحو أسبوعين.

ويحاول الحوثيون منذ بضعة أيام بشكل مستميت، تحقيق أي تقدم ميداني من خلال هجماتهم المكثفة على منطقة ”الطلعة الحمراء“ الإستراتيجية، بذات الجبهة.