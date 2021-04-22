مقتل 3 أطفال بشكل غامض في محافظة إب اليمنية

أفادت تقارير إخبارية بأن مجهولين أقدموا، اليوم الخميس، على قتل ثلاثة أطفال يمنيين، في ظروف غامضة، أثناء ذهابهم إلى مكان عملهم في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها: إن الأطفال وهم ”أنور عبده العمير (16) عامًا، ونور الدين عبده العمير (14 عامًا) وابن عمهما، محمد نعمان العمير (13 عاما)، قتلوا بعد مغادرتهم لقرية المعقاب بمديرية بعدان“.

وذكر موقع ”المصدر أونلاين“ أن الأطفال الثلاثة غادروا قريتهم كما اعتادوا بعد صلاة الفجر، للذهاب إلى منطقة ”السحول“ التي تبعد عن منطقتهم بنحو 15 كم، للعمل في مزارع قطف شجرة القات مع بائعي القات بالجملة، بمقابل مالي زهيد.

وقالت مصادر أخرى إن الأهالي عثروا على جثث الأطفال الثلاثة مرمية على طريق يسمى بـ“الأديب“ بوادي جنات، يقع بين قريتهم ومنطقة عملهم، دون أن تُعرف دوافع جريمة قتلهم.