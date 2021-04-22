طارق صالح: الحوثيون يسعون للسيطرة على ميناء بلحاف وتسليمه لإيران

حذر رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، من أن استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، يستهدف السيطرة على منابع النفط، والسيطرة على ميناء بلحاف وتسليمه لإيران.

وقال صالح خلال لقائه بالسفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، عبر دائرة إلكترونية مغلقة، الأربعاء، إن ”إصرار الحوثيين على استمرار التصعيد في مأرب، يعكس طبيعة نواياهم العدائية، وأهدافهم المتمثلة في السيطرة على منابع النفط“.

وأضاف أن الحوثيين ”يخططون للوصول إلى شبوة والسيطرة على ميناء بلحاف تمهيدا لتسليمه لإيران كي يكون ممرا آمنا لأسلحتها المصدرة إليهم وذلك بعد أن اندحروا من الساحل الغربي وباب المندب“.

وطبقا لوسائل إعلامية محلية مقربة من ”المقاومة الوطنية“، فإن اللقاء ناقش أيضا ”استمرار تعنت مليشيات الحوثيين“، في رفض مبادرات وجهود التهدئة التي تقودها الأمم المتحدة، إلى جانب استعراض اللقاء للأوضاع الإنسانية في مديريات الساحل الغربي في تعز والحديدة.

وتعرضت منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة جنوب اليمن، مطلع أبريل الجاري، لقصف بقذائف مجهولة المصدر.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ حينها، أن قذائف يعتقد أنها من نوع هاون سقطت في أماكن متفرقة من منشأة بلحاف الغازية، التي تتولى قوات من التحالف العربي مهام تأمينها وحمايتها منذ سنوات.

وعلى صعيد العمليات العسكرية بمحافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، الأربعاء، من تحرير ”مواقع مهمة“ من قبضة مليشيات الحوثيين.

ونقل الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، عن قائد جبهة ”جبل مراد“، العميد حسين الحليسي، أنه ”تم تحرير مواقع مهمة في مديرية رحبة، عقب مواجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“.

وأضاف الحليسي، أن قوات الجيش ”تمكنت من قطع خطوط إمداد الحوثيين، خلال المعارك التي شاركت فيها طائرات التحالف العربي، من خلال ضرباتها المركزة التي استهدفت تعزيزات الحوثيين“.