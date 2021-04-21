المبعوث الأمريكي لليمن: هجوم الحوثيين على مأرب أكبر تهديد لجهود السلام

قال تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص باليمن لأعضاء الكونغرس، اليوم الأربعاء، إن المعركة التي تدور حول منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن تمثل ”أكبر تهديد لجهود السلام“.

وحذر ليندركينغ من أنه إذا لم يتوقف القتال في مأرب ”فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات“.

وأضاف أن دعم إيران لحركة الحوثي ”كبير جدا وفتاك“، وأنه لا يوجد دليل حقيقي على أن طهران تريد دعم التوصل إلى حل للصراع.

وتابع: ”سنرحب بقيام إيران بدور بناء، إذا كانوا على استعداد لذلك“، لكنه قال: ”لم نلحظ أي مؤشر على ذلك“.

وأكد أنه ”من الصعب منع السفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين“.

وقال إن أمريكا تريد مزيدا من المساعدة الدولية في وقف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

ووصف زيادة هجمات الحوثيين على السعودية بأنها ”مقلقة للغاية“.