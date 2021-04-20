اشتباكات بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثيين في مطار الحديدة

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، فجر اليوم الأربعاء، من التصدي لمحاولة تسلل من قبل عناصر ميليشيات الحوثيين، لاختراق خطوط التماس بين الطرفين في مطار الحديدة، بمركز محافظة الحديدة غربي البلاد، في خرق جديد للاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وذكر الموقع الرسمي لـ“ألوية العمالقة“، المتمركزة بمدينة الحديدة ضمن القوات اليمنية المشتركة، أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين عقب محاولة عناصر من ميليشيات الحوثيين التسلل لاختراق خطوط التماس، مشيرًا إلى تمكّن القوات اليمنية المشتركة من التصدي لهذه المحاولة وتراجع المتسللين عقب مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين الذين استخدموا خلال المواجهات مختلف أنواع الأسلحة.

وقال ”الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة“ إن الاشتباكات تجددت بمختلف الأسلحة في جبهة المطار داخل مدينة الحديدة.

وسبق أن قصفت القوات اليمنية المشتركة، الثلاثاء، مواقع لميليشيات الحوثيين بمديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، ردًا على قصفها منازل المواطنين، الذي أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر.

وأعلنت القوات اليمنية المشتركة، الثلاثاء، مصرع قيادي في ميليشيات الحوثيين يدعى ”عبادي عبدالباري الغليسي“ وعدد من عناصر الحوثيين، خلال مواجهات اندلعت إثر محاولتهم التسلل إلى خطوط التماس في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة.