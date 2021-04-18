الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في مديرية صرواح

أكد الجيش اليمني فجر الأحد، إحباط محاولة تسلل حوثية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، مشيرا إلى تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة.

ووفقا للموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“، فقد: ”احتدمت المعارك، اثر محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية، باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح بصرواح، إلا أن قوات الجيش وأفراد المقاومة أفشلوا ذلك التسلل“.

وذكر إعلام الجيش اليمني، أن: ”ميليشيات الحوثي، تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ وقعت جميع العناصر المتسللة بين قتيل وجريح“.

وأضاف أن مدفعية الجيش، ”دكت مدفعية تابعة للحوثي في الجبهة ذاتها، فضلا عن استهدافها مواقع متفرقة للميليشيات وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد“.

وأشار إلى أن ”طائرات التحالف نفذت عدة غارات جوية، وتمكنت من خلالها تدمير عربة مدرعة وتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهة المشجح، بالإضافة إلى استهدافها تجمعات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات“.