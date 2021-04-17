وفاة القيادي الحوثي حسين بن يحيى في ظروف غامضة

أكدت وسائل إعلام يمنية الجمعة، وفاة القيادي في مليشيات الحوثي، حسين زيد بن يحيى، في ظروف غامضة.

ونشرت وكالة ”سبأ“ في نسختها التابعة للحوثيين، برقية نعى فيها رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الحاكم باسم الحوثيين، مهدي المشاط، القيادي الحوثي بن يحيى.

وقال المشاط في النعوة، إن القيادي توفي بعد صراعه مع مرض العضال، على عكس أنباء تداولتها مواقع يمنية تفيد بتعرض القيادي الحوثي لمحاولة اغتيال عن طريق تسميمه وبقائه طريح الفراش منذ تناوله السم.

وكان المشاط قد عين بن يحيى في أغسطس الماضي، محافظا اسميا لأبين.

وكان البرلماني أحمد سيف حاشد، قال إن حسين زيد بن يحيى تعرض للتسميم مطلع أبريل الجاري، مضيفا أن بن يحيى أبلغ صديقه د.مهيوب الحسام قبل خمسة أيام أنه تعرض للسم وأنه لن يحتجب عن الناس.