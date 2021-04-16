اليمن.. سقوط جرحى في تجدد للمواجهات بين القوات الحكومية و "الانتقالي" في أبين

تجددت المواجهات المسلحة، مساء اليوم الجمعة، بين قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية، وقوات أخرى تتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي، جنوبي محافظة أبين، المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وتأتي الاشتباكات المسلحة بعد مرور يومين فقط على نجاح وساطة عسكرية وقبلية في تهدئة التوتر بين الطرفين، بشكل مؤقت.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“: إن وحدات عسكرية من ”الحزام الأمني“ تعرّضت لكمين مسلح بوادي أمبسطي في مديرية أحور، من قبل القوات الخاصة التابعة لإدارة أمن محافظة أبين، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين الجانبين، أسفرت عن إصابة 5 جنود من الطرفين حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محور أبين، محمد النقيب، في تغريدة على ”تويتر“، أن ما أسماها بـ“العناصر الإرهابية“ أقدمت على نصب كمين ”استهدف قوات الحزام الأمني في وادي امسطي بمدخل مديرية أحور“.

أقدمت العناصر الارهابية قبل نصف ساعة من الآن على نصب كمين استهدف قوات الحزام الأمني في وادي امسطي بمدخل مديرية أحور

وادى الكمين الغادر الى اندلاع اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من العناصر الارهابية المهاجمة — محمد النقيب (@M_Q_Alnaqib) April 16, 2021

وبحسب النقيب، أدى ”الكمين“ إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من العناصر المهاجمة.

ونجحت وساطة عسكرية وقبلية، يتزعمها قائد ألوية العمالقة عبدالرحمن المحرمي، الأربعاء الماضي، في تهدئة أجواء التوتر السائدة في مدينتي أحور وشقرة، جنوبي محافظة أبين، بعد سحب جميع القوات التابعة للحكومة الشرعية من أحور، وبقاء أبناء المنطقة التابعين للقوات الخاصة في مواقعها، في مقابل بقاء أبناء المنطقة من قوات الحزام الأمني في مواقع قواتهم السابقة.

وكانت قوات حكومية تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، ووحدات من القوات الخاصة في المحافظة، برفقة وحدات عسكرية أخرى تابعة للجيش اليمني، قد شنت هجومًا قبل أسبوعين على مواقع تسيطر عليها قوات الحزام الأمني بمديرية أحور؛ بحجة ”تطهير الشريط الساحلي من جماعات مسلحة تتقطع للمسافرين“.