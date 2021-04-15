"الانتقالي" يتهم قائد لواء في "الحماية الرئاسية" بعمليات اختطاف في عدن

اتهم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، اليوم الخميس، قائد لواء ”النقل“ في قوات الحماية الرئاسية اليمنية، العميد أمجد خالد، باختطاف شقيق عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي عبدالمنعم شيخ، قبل أيام، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إضافة إلى اختطاف جنديين آخرين.

وقال الكثيري، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، إن ”مجموعة بقيادة أمجد خالد قائد لواء النقل التابع للجيش اليمني أقدمت على اختطاف عبدالمنعم شيخ شقيق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو وحدة شؤون المفاوضات عبدالرحمن شيخ“.

وأشار إلى ”أن تلك المجموعة أقدمت قبل عملية الاختطاف الأخيرة على اختطاف الجنديين صادق أحمد ناصر السيد ومحمد عبدالسلام محمد الميسري من أمن محافظة لحج“.

ودعا الكثيري قيادة قوات التحالف العربي إلى ”إدانة هذا الفعل والعمل على إطلاق سراح عبدالمنعم شيخ، والقبض على أمجد خالد وعصابته حتى تنال جزاءها العادل والرادع“.

وأضاف الكثيري: ”لدينا من الأدلة القاطعة ما يؤكد ضلوع أمجد خالد في سلسلة من الأعمال الإرهابية وقيادة عصابات مسلحة مارست جملة من عمليات القتل والتفجيرات في العاصمة عدن.. من المؤسف أنه يقبع حالياً في معسكرات تحت غطاء التحالف العربي وحمايته رغم صدور مذكرة من أمن العاصمة عدن باعتقاله“.

ويوم الإثنين الماضي، تعرض الشاب عبدالمنعم شيخ، شقيق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالرحمن شيخ، إلى اختطاف من قبل مسلحين، من أمام منزله بمدينة المنصورة، وسط عدن.

اعتراف

بدورها قال العميد أمجد خالد، في تسجيل صوتي متداول على وسائل التواصل الاجتماعي: ”نحن مجبرون على فعل هذا، حتى يستجيب لنا هؤلاء البلاطجة، وأكررها، نحن لم نأخذ فلان وعلان من أجل إطلاق سراح أصحابنا.. نحن أجبرنا على هذا الموضوع، حتى يتم تطبيق العدالة“.

وألمح أمجد خالد إلى أن ما يقوم به يأتي ”ردا على انتهاكات تمارسها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اتهمها بالقيام باعتقال عقيد في الجيش اليمني، بعد مداهمة منزله“.

ودعا قائد لواء النقل في قوات الحماية الرئاسية، وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن، إبراهيم حيدان، إلى ”تشكيل لجنة تحقيق في ما يحدث“.