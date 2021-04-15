وفاة وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الراحل، وكتب عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“: ”تلقينا نبأ وفاة القامة الأكاديمية والاقتصادية والسياسية البروفيسور سيف العسلي، بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني والعطاء في مختلف المناصب التي شغلها كوزير أسبق للمالية، وغيرها من المواقع الادارية التي شغلها“.

بقلوب يملؤها الحزن والاسى ومؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة القامة الأكاديمية والاقتصادية والسياسية البروفيسور سيف العسلي، بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني والعطاء في مختلف المناصب التي شغلها كوزير أسبق للمالية، وغيرها من المواقع الادارية التي شغلها pic.twitter.com/iLDj0DcjvN — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 15, 2021

وأضاف الإرياني: ”ونحن إذ نعزي أنفسنا وأسرة فقيد الوطن الكبير المغفور له باذن الله د. سيف العسلي واهله ومحبية والوسط الأكاديمي والشعب اليمني عامة في هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون“.

ونحن إذ نعزي أنفسنا واسرة فقيد الوطن الكبير المغفور له باذن الله د. سيف العسلي واهله ومحبية والوسط الأكاديمي والشعب اليمني عامة في هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Hkvh9RZrFa — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 15, 2021

وكانت مصادر طبية قالت لـ“ إرم نيوز“، إن ”العسلي تم نقله قبل عدة أيام إلى أحد أكبر مستشفيات صنعاء الخاصة، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه“.

وأشارت إلى أنه ”تم إدخاله قبل يومين إلى قسم العناية المركزة، قبل أن يتم إعلان وفاته اليوم الخميس، بعد تدهور وضعه الصحي“.

والعسلي يعتبر واحدا من الشخصيات الأكاديمية المالية البارزة في اليمن، حيث تم تعيينه وكيلاً لوزارة المالية لشؤون الإيرادات، إلى جانب عمله الأكاديمي في جامعة صنعاء، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للمالية (2006 – 2007).