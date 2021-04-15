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وفاة وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي متأثرًا بإصابته بكورونا
تاريخ النشر: 15 أبريل 2021 18:11 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 19:45 GMT

وفاة وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونعى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الراحل، وكتب عبر صفحته الشخصية على

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المصدر: صنعاء -إرم نيوز

توفي وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الراحل، وكتب عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“: ”تلقينا نبأ وفاة القامة الأكاديمية والاقتصادية والسياسية البروفيسور سيف العسلي، بعد حياة حافلة بالنضال والعمل الوطني والعطاء في مختلف المناصب التي شغلها كوزير أسبق للمالية، وغيرها من المواقع الادارية التي شغلها“.

وأضاف الإرياني: ”ونحن إذ نعزي أنفسنا وأسرة فقيد الوطن الكبير المغفور له باذن الله د. سيف العسلي واهله ومحبية والوسط الأكاديمي والشعب اليمني عامة في هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون“.

وكانت مصادر طبية قالت لـ“ إرم نيوز“، إن ”العسلي تم نقله قبل عدة أيام إلى أحد أكبر مستشفيات صنعاء الخاصة، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه“.

وأشارت إلى أنه ”تم إدخاله قبل يومين إلى قسم العناية المركزة، قبل أن يتم إعلان وفاته اليوم الخميس، بعد تدهور وضعه الصحي“.

والعسلي يعتبر واحدا من الشخصيات الأكاديمية المالية البارزة في اليمن، حيث تم تعيينه وكيلاً لوزارة المالية لشؤون الإيرادات، إلى جانب عمله الأكاديمي في جامعة صنعاء، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للمالية (2006 – 2007).

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