اليمن.. ألوية العمالقة تعلن "انتهاء التوتر" في أبين

أعلنت ألوية العمالقة في اليمن، فجر الخميس، ”انتهاء التوتر“ بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات تابعة للحكومة من جهة أخرى، في أبين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالية على موقعه الإلكتروني: ”أنهت وساطة من ألوية العمالقة يرعاها القائد أبو زرعة المحرمي مع وساطة قبلية من المراقشة، التوتر في منطقة خبر المراقشة في محافظة أبين“ بين الطرفين.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”وساطة ترأسها قائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي، برفقة مشائخ قبليين ورجال دين في محافظة أبين، تمكنت مساء الأربعاء، بعد سريانها على الأرض، من إنهاء التوتر ووقف المواجهات المتقطعة في مناطق خبر المراقشة بين مدينتي أحور وشقرة، جنوبي أبين“.

وبحسب ما ذكر موقع ألوية العمالقة، فإنه ”تم الاتفاق مساء الثلاثاء الماضي على سحب جميع القوات التابعة للشرعية وبقاء أبناء المراقشة التابعين للقوات الخاصة في المواقع، وفي المقابل بقاء أبناء المراقشة من قوات الحزام الأمني في مواقع الحزام الأمني“.

وكانت قوات حكومية، تابعة لإدارة أمن محافظة أبين، ووحدات من القوات الخاصة بالمحافظة، برفقة وحدات عسكرية أخرى تابعة للجيش اليمني، قد شنت هجومًا قبل أكثر من أسبوعين، على مواقع تسيطر عليها قوات الحزام الأمني في مديرية أحور، بدعوى ”تأمين الشريط الساحلي من جماعات مسلحة تستهدف المسافرين“.

وتسبب ذلك في عودة المواجهات المسلحة بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أشهر من وقف إطلاق النار، الذي اقترحته المملكة العربية السعودية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، لدفع الطرفين نحو الدخول في محادثات في الرياض، لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.