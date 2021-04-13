الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا في جبهة مقنبة بمحافظة تعز

أحبط الجيش الوطني المسنود برجال المقاومة الشعبية في محافظة تعز هجوما شنه مقاتلو جماعة الحوثي في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز، اليوم الثلاثاء.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى استعادة مواقع استراتيجية كان الجيش الوطني حررها مطلع الشهر الحالي من قبضتها في جبهات تعز.

ومنذُ بداية العام الجاري، قتل 120 مدنيًا في محافظة تعز؛ بسبب تصعيد الأعمال العدائية بالجهة الغربية والجنوبية الشرقية للمحافظة، وفق تأكيدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت المفوضية إلى أن ما وصفتها بـ“الهجمات العدائية الأخيرة في محافظة تعز“ أدت إلى تضرر البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمنازل بشكل كبير، وتسببت في فرض قيود على الحركة ونزوح جديد وصدمات نفسية اجتماعية واسعة النطاق.