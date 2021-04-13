أخبار

اليمن.. تحذير من تفشي كورونا في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 13 أبريل 2021 15:37 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2021 15:55 GMT

اليمن.. تحذير من تفشي كورونا في سجون الحوثيين

حذرت هيئة نسائية مدنية من تفشي فيروس كورونا بين المختطفين داخل سجون ميليشيات الحوثيين الانقلابية في اليمن. وقالت رابطة "أمهات المختطفين" في اليمن، وهي هيئة

+A -A
المصدر: صنعاء - إرم نيوز

حذرت هيئة نسائية مدنية من تفشي فيروس كورونا بين المختطفين داخل سجون ميليشيات الحوثيين الانقلابية في اليمن.

وقالت رابطة ”أمهات المختطفين“ في اليمن، وهي هيئة نسائية مدنية تهتم بالدفاع عن المختطفين في سجون الميليشيات، إن“هنالك حالة هلع من قبل ذوي المختطفين على صحة أبنائهم، بالتزامن مع التقارير عن تفشي فيروس كورونا“ في البلاد.

وأضافت الرابطة أن“المختطفين تزداد حياتهم سوءًا، حيث تنتهج الميليشيات الحوثية بحقهم سياسة الحرمان من الرعاية الطبية كوسيلة للتعذيب والعقاب، وتترك آخرين للموت“.

ولفتت إلى أن ”633 مدنيًا مختطفًا في سجون جماعة الحوثيين بينهم 115 مخفيًا قسرًا“، مبينة أنها“وثّقت وفاة 17 منهم بسبب الحرمان من الرعاية الطبية“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play