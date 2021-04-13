اليمن.. تحذير من تفشي كورونا في سجون الحوثيين

حذرت هيئة نسائية مدنية من تفشي فيروس كورونا بين المختطفين داخل سجون ميليشيات الحوثيين الانقلابية في اليمن.

وقالت رابطة ”أمهات المختطفين“ في اليمن، وهي هيئة نسائية مدنية تهتم بالدفاع عن المختطفين في سجون الميليشيات، إن“هنالك حالة هلع من قبل ذوي المختطفين على صحة أبنائهم، بالتزامن مع التقارير عن تفشي فيروس كورونا“ في البلاد.

وأضافت الرابطة أن“المختطفين تزداد حياتهم سوءًا، حيث تنتهج الميليشيات الحوثية بحقهم سياسة الحرمان من الرعاية الطبية كوسيلة للتعذيب والعقاب، وتترك آخرين للموت“.

ولفتت إلى أن ”633 مدنيًا مختطفًا في سجون جماعة الحوثيين بينهم 115 مخفيًا قسرًا“، مبينة أنها“وثّقت وفاة 17 منهم بسبب الحرمان من الرعاية الطبية“.