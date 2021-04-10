"الانتقالي الجنوبي" يحذر من مخاطر "الاعتداءات الإخوانية" في أبين ولحج

حذّرت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، مما أسمتها ”الاعتداءات المستمرة من قبل ميليشيات الإخوان الإرهابية على قوات الحزام الأمني في أبين“.

وناقشت الهيئة في اجتماعها الدوري أبرز التطورات الأمنية والعسكرية في الساحة الجنوبية عموما ومحافظتي أبين ولحج بشكل خاص، بحسب ما أورد موقع المجلس الإلكتروني.

وتناولت نقاشات الهيئة ”الاعتداءات المستمرة من قبل ميليشيات الإخوان الإرهابية على قوات الحزام الأمني في مديرية أحور، وخبر المراقشة بمديرية خنفر؛ بهدف فرض واقع جديد على الأرض لمصلحة قوى الإرهاب وتمكينها من التحرك والوصول بحرية إلى الساحل والمناطق الأخرى، لتفجير الوضع وخلط الأوراق، في تحدٍ سافر لاتفاق الرياض، وجهود التهدئة الهادفة لتهيئة الظروف لعملية التسوية الشاملة“.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى ”ما تشهده جبهة طور الباحة بمحافظة لحج من استحداثات وحشود وعمليات تجنيد، واستحداث لمعسكرات وفتح الطرق لصالح ميليشيات الإخوان، تبعا لأجندات مشبوهة وأعمال غير مشروعة، ضمن مخطط إعلان الحرب على الجنوب، وجهود التحالف العربي والمجتمع الدولي ومقتضيات الحل السياسي اللازمة“، منددة بتلك الأعمال ”الهادفة لخلق الفوضى وإقلاق السكينة العامة“.

وتشهد محافظة أبين، منذ أيام، عودة الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديريتي أحور وخنفر جنوبي أبين، بعد حملة أمنية نفذتها القوات الحكومية بدعوى تأمين الطريق العام الساحلي بالمحافظة، بعد تعرض مسافرين لعمليات تقطع من قبل مسلحين مجهولين.

وكانت المملكة العربية السعودية اقترحت إيقاف وقف إطلاق النار بين الجانبين في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ودعت الطرفين إلى محادثات مباشرة في الرياض لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.