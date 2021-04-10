صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية و"الانتقالي الجنوبي" في أبين

نجحت صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، جنوب محافظة أبين، التي شهدت مواجهات عنيفة بين الجانبين خلال الأشهر الماضية.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي لـ“إرم نيوز“، إنه ”جرى الإفراج عن 12 أسيرًا من قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من سجون القوات الحكومية التي تتهمها قوات الانتقالي بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين، الذين تم أسرهم خلال المواجهات في محافظتي شبوة وأبين“.

وأضافت المصادر أنه“في المقابل جرى الإفراج من قبل قوات الدعم والإسناد عن “ 5 من طرف الميليشيات الإخوانية، تم أسرهم في جبهات القتال“ في إشارة للقوات الحكومية.

وأفادت مصادر أخرى أن“القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أفرجت عن 5 أشخاص، بينهم مدير مكتب محافظة مأرب، محمد البازلي، ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بمأرب، عبدالعزيز الباكري، الذين تم احتجازهم قبل أشهر أثناء زيارتهم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن“.

واستقبل القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور، ناصر الخبجي، السبت، الأسرى المفرج عنهم، في مقر المجلس بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.