طارق صالح: عرضنا المشاركة في الدفاع عن مأرب لكن العرض رفض

أعلن رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الجمعة، أنهم في المقاومة عرضوا المشاركة في الدفاع عن مأرب ضد الحوثيين لكن عرضهم رفض.

وجاءت تصريحان طارق صالح خلال مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمه برنامج ”اليمن في الإعلام الدولي“ التابع لمركز صنعاء للدراسات.

وأشار طارق صالح خلال اللقاء إلى أن ”عرض المشاركة في الدفاع عن مأرب قدمه خلال اجتماع عُقد في إطار التحالف العربي، وأن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ناقشت العرض لكن الرد كان بأن القوات الحكومية لا تحتاج إسنادًا“.

وأضاف رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليمنية: ”عرضنا تحريك بعض القوات واتخاذ محاور معينة لكن الجواب لم يكن إيجابيًّا“.

وطالب طارق صالح بـ“أدوات جديدة“ لمواجهة ميليشيات الحوثيين، ملمحًا إلى أن“الأدوات القديمة فشلت في إدارة الصراع“.

وقال صالح: ”الأدوات القديمة، والخلافات السياسية الكبيرة التي سبقت دخول الحوثيين صنعاء، لم تستطع أن تواجههم، رغم الدعم الكبير المقدم من التحالف العربي“.

من جهة أخرى اعتبر صالح أن ”المكتب السياسي للمقاومة اليمنية الذي يترأسه جاء نتيجة الوضع الراهن في اليمن“، مشيرًا إلى أنهم في الساحل الغربي ”يحتاجون إلى ذراع سياسية يمثلهم في أي مفاوضات“.

وأعلنت ”المقاومة الوطنية“ اليمنية، أحد التشكيلات العسكرية المناهضة لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي للبلاد، في مارس الماضي عن تشكيل مكتب سياسي ”يتولى عملية التعبير عن الجماهير“، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها حينها.

وبشأن الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، قال رئيس المكتب السياسي إن ”أداء بعثة الأمم المتحدة في المدينة ليس بالمستوى المطلوب ولا يمثل المنظمة الدولية“.

وأشار إلى أن ”تحركات البعثة الأممية في الحديدة بعد افتتاح مكتب لها هناك كانت تتم بإذن من الحوثيين“، مبينًا أن ”الميليشيات كانت تمنع أي لقاءات مع أعضائها وكذلك دخولهم صنعاء“.

وقال: ”اقتراحنا أن تكون البعثة الأممية بالحديدة في منطقة محايدة بيننا وبين الحوثيين، واخترنا منطقة المطار مكانًا لها“.

وأوضح أن ”الحوثيين يواصلون اختراقاتهم بشكل مستمر في المدينة، وأنهم لم يلتزموا بما جاء في اتفاق السويد“، مشيرًا إلى أنهم ”ما زالوا يسيطرون على الميناء ولم يسحبوا قواتهم من داخل الحديدة“. وعبّر طارق صالح عن خشيته من عودة الإرهاب ليشكل تهديدًا على البحر الأحمر“.