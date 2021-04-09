بعد 5 سنوات من التوقف.. إعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت

أعلن محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح مطار الريان الدولي.

وقال المحافظ الذي هنأ المواطنين بافتتاح المطار إن هذه البوابة الجوية المهمة ستمثل إضافة نوعية لمطار عدن الدولي ومطار سيئون، مشيرًا إلى أن تسهيلات رائعة ستقدم للمسافرين في المطار.

إعادة افتتاح #مطار_الريان_الدولي بعد خمس سنوات من التوقف.. ومحافظ #حضرموت: خير رد على المشككين بتأخير دول التحالف عودته للعمل pic.twitter.com/Esu33NLhR5 — إرم نيوز (@EremNews) April 9, 2021

وتابع أن المطار سيسهم إسهاما كبيرا في التنمية في حضرموت والوطن بشكل عام.

وأعرب المحافظ عن شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على اهتمامهم بمسألة فتح المطار.

وأظهرت لقطات مصورة استقبال المطار أولى الرحلات الجوية لطيران اليمنية بعد 5 سنوات من التوقف.