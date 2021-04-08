الجيش اليمني يستعيد مواقع بعد ساعات من سقوطها في أيدي الحوثيين بمأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلون قبليون، اليوم الخميس، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع، غرب محافظة مأرب، بعد ساعات على سقوطها بأيدي ميليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ ”إرم نيوز“، إن قوات الجيش ورجال القبائل أعادوا ترتيب صفوفهم، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية، وشنّوا هجومًا معاكسًا على المواقع التي سيطرت عليها الميليشيات، صباح اليوم، في جبهة ”الكسارة“ بمديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش المسنودة بالقبليين والمدعومة من التحالف العربي، خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، وتمكنت من السيطرة على بضعة مواقع واستعادتها من ميليشيات الحوثيين، وسط ضربات ناجحة من طائرات التحالف العربي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وقالت المصادر، إن ميليشيات الحوثيين، استغلت حالة الهدوء في معظم جبهات القتال المحيطة بمدينة مأرب، خلال اليومين الماضيين، للترتيب لهجمات مكثّفة نحو مواقع الجيش اليمني في جبهة ”الكسارة“ غرب مأرب.

وأضافت أن الحوثيين شنّوا هجمات عنيفة للغاية، صباح اليوم الخميس، على جبهة ”الكسارة“، وتمكنوا خلالها من السيطرة على عدد من المواقع، محرزين تقدمًا ميدانيًا، يقربهم من أهدافهم في السيطرة على مدينة مأرب، إلا أن قوات الجيش والقبليين، استطاعوا السيطرة عليها واستعادتها بعد ساعات فقط.

وتواجه محافظة مأرب النفطية، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، والتي تعد منطلقًا للعمليات العسكرية ضد الحوثيين شمال البلاد، هجومًا شرسًا من قِبل ميليشيات الحوثيين على مدى الأشهر الماضية، هو الأعنف من انطلاق الحرب اليمنية، في محاولة منها للسيطرة على مدينة مأرب، مركز المحافظة.