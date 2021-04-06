حضرموت تحذّر الحكومة اليمنية من عواقب تجاهل حقوقها‎

حذر بيان صادر عن اجتماع موسع، دعا له محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية من ”تجاهل حقوق حضرموت والتمادي في حرمان أبنائها من أبسط حقوقهم ومواصلة اتخاذ الإجراءات المجحفة بحقهم لأن عواقبها تنذر بانفجار قد لا يتم احتواؤه“.

وقال البيان الصادر عن نخب حضرموت وأحزابها السياسية وعلمائها ومنظمات المجتمع المدني فيها، بمشاركة قيادة السلطة المحلية، إن المجتمع الحضرمي ”محتقن أصلًا تحت ويلات الغلاء وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية في محافظتهم التي ترفد الخزينة العامة للدولة بالجزء الأكبر من الموارد“.

وطالب المجتمعون، الحكومة اليمنية ”بسرعة الإيفاء بالالتزامات وبصورة عاجلة في مجال الكهرباء“. طبقًا لما نشرته صفحة ”محافظة حضرموت“ الحكومية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

*المحافظ البحسني يؤكد تفهّمه لمقترحات وملاحظات الحضور وأنها ستؤخذ بعين الاعتبار* *محافظ حضرموت يوجّه بتشكيل فرق في الحواري والأحياء وصولاً الى رأس السلطات المحلية في المديريات للاستماع لمعاناة المواطنين، ورفعها للسلطة المحلية بالمحافظة

*التوجيه بدراسة تشكيل فريق لإدارة الأزمات pic.twitter.com/LgkiEsbS3n — اللواء ركن فرج البحسني (@Farag_ALbahsani) April 6, 2021

وجدد البيان الدعوة للحكومة بـ“الابتعاد عن تكرار توصيف المشكلات والعمل على ايجاد حلول عملية وجذرية للمشاكل العالقة من قبل جهات الاختصاص“، مؤكدًا على ”حق المواطنين في حضرموت في التعبير عن آرائهم وفقًا للنظام والقانون وبالطرق السلمية، بعيدًا عن الإضرار بالممتلكات العامة ومصالح المواطنين“.

وشدد الاجتماع على ”ضرورة الحفاظ على المنجز الكبير لحضرموت المتمثّل في قوات النُخبة الحضرمية، وأن تتلاحم مع المواطنين للحفاظ على منجزات المحافظة ومكتسباتها“.

وتشهد محافظة حضرموت، احتجاجات شعبية متواصلة، تنديدًا بتردي الخدمات الضرورية والمعيشية وارتفاع الأسعار تزامنًا مع انهيار العملة المحلية.