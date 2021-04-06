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حضرموت تحذّر الحكومة اليمنية من عواقب تجاهل حقوقها‎
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 19:15 GMT

حضرموت تحذّر الحكومة اليمنية من عواقب تجاهل حقوقها‎

حذر بيان صادر عن اجتماع موسع، دعا له محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية من "تجاهل حقوق حضرموت والتمادي في حرمان أبنائها من

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المصدر: عدن – إرم نيوز

حذر بيان صادر عن اجتماع موسع، دعا له محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية من ”تجاهل حقوق حضرموت والتمادي في حرمان أبنائها من أبسط حقوقهم ومواصلة اتخاذ الإجراءات المجحفة بحقهم لأن عواقبها تنذر بانفجار قد لا يتم احتواؤه“.

وقال البيان الصادر عن نخب حضرموت وأحزابها السياسية وعلمائها ومنظمات المجتمع المدني فيها، بمشاركة قيادة السلطة المحلية، إن المجتمع الحضرمي ”محتقن أصلًا تحت ويلات الغلاء وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية في محافظتهم التي ترفد الخزينة العامة للدولة بالجزء الأكبر من الموارد“.

وطالب المجتمعون، الحكومة اليمنية ”بسرعة الإيفاء بالالتزامات وبصورة عاجلة في مجال الكهرباء“. طبقًا لما نشرته صفحة ”محافظة حضرموت“ الحكومية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وجدد البيان الدعوة للحكومة بـ“الابتعاد عن تكرار توصيف المشكلات والعمل على ايجاد حلول عملية وجذرية للمشاكل العالقة من قبل جهات الاختصاص“، مؤكدًا على ”حق المواطنين في حضرموت في التعبير عن آرائهم وفقًا للنظام والقانون وبالطرق السلمية، بعيدًا عن الإضرار بالممتلكات العامة ومصالح المواطنين“.

وشدد الاجتماع على ”ضرورة الحفاظ على المنجز الكبير لحضرموت المتمثّل في قوات النُخبة الحضرمية، وأن تتلاحم مع المواطنين للحفاظ على منجزات المحافظة ومكتسباتها“.

وتشهد محافظة حضرموت، احتجاجات شعبية متواصلة، تنديدًا بتردي الخدمات الضرورية والمعيشية وارتفاع الأسعار تزامنًا مع انهيار العملة المحلية.

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