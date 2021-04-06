الجيش اليمني يواصل تقدمه ضمن حملة لفك الحصار عن تعز

واصلت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، تقدمها الميداني، على حساب ميليشيات الحوثيين، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني المسنودة من التحالف العربي، لفك الحصار عن المحافظة.

ونقل موقع القوات اليمنية المسلحة، عن مصادر عسكرية، قولها، إن قوات الجيش شنّت هجومًا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين، على جبهة ”الأحكوم“ في مديرية حيفان، جنوب غرب المحافظة، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 من أفراد ميليشيات الحوثيين، وإصابة آخرين، إلى جانب تدميره معدات عسكرية تابعة لهم.

وفي محافظة مأرب، ذكر موقع القوات المسلحة، أن قوات الجيش، نفذت كمينًا محكمًا،اليوم الثلاثاء، لعدد من عناصر ميليشيات الحوثيين، على جبهة ”صرواح“ غرب المحافظة.

وقال الموقع، إن الجيش استدرج مجموعة من الحوثيين، ثم حاصرهم وهاجمهم، مُوقعًا عناصر المجموعة بين قتيل وجريح، ورغم محاولات الحوثيين إرسال تعزيزات عسكرية لفك الحصار، إلا أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت التعزيزات وكبدتها قتلى وجرحى.