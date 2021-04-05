وفاة غامضة للقيادي الحوثي سلطان زابن المدرج على قائمة العقوبات الدولية

أعلنت ميليشيات الحوثي، مساء اليوم الإثنين، وفاة القيادي الأمني البارز في صفوفها والمصنف على لائحة العقوبات الدولية العميد سلطان زابن في ظروف غامضة.

ونعت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، سلطان صالح زابن، مدير جهاز البحث الجنائي في صنعاء، الذي وافته المنية اليوم ”إثر مرض عضال ألم به“؛ وفقا لوكالة ”سبأ“ الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي لم تكشف أسباب الوفاة.

وزابن يعد واحدا من القيادات الحوثية البارزة التي فرض مجلس الأمن الدولي مؤخراً عقوبات بحقها، ”إثر إدانته بأعمال وممارسات تنتهك حقوق الإنسان في اليمن“.

وقال قرار مجلس الأمن: إن سلطان زابن ”لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا“.

وسلطان زابن هو ثاني قيادي حوثي تعلن الميليشيات وفاته في أقل من أسبوعين، بعد وفاة وزير النقل في حكومة الانقلاب ”يحيى الشامي“.

وتولى سلطان زابن قيادة جهاز البحث الجنائي في صنعاء، ونشرت ضده فضائح بانتهاكات جنسية وممارسات وحشية ضد نساء اعتقلن من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية؛ لمعارضتهن سياسات الحوثي، وصلت حد الاغتصاب.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا في 26 فبراير 2021، تضمن وضع ”سلطان زابن“ في قائمة العقوبات التي تضم شخصيات حوثية بارزة.