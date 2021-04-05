وزير خارجية اليمن يبحث مع سفير الإمارات آخر المستجدات

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين في الرياض، سفير دولة الإمارات لدى اليمن سالم الغفلي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ”استعرض الوزير اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام، واستعادة الأمن والاستقرار، و“إنهاء الحرب العبثية التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في ظل عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود الأبطال من القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران قوات التحالف العربي في صد تلك الهجمات“.

وشدد الوزير اليمني على ”ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن، والوقوف وقفة جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مأرب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية عليهم، وما سينتج من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا“.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أكد السفير الإماراتي، ”موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية، ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن“.