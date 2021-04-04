سالم العولقي: تحريض الإخوان على منشأة بلحاف يكشف عن ضيق أفق

قال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، الأحد، تعليقًا على تعرض أكبر منشأة يمنية لتصدير الغاز المسال بمحافظة شبوة، جنوب اليمن، لقصف مدفعي مجهول المصدر، إنه“لا يتصور أحد حجم الدمار الذي سيلحق بالمنطقة ومواطنيها لو أصابت هذه القذائف خزانات الغاز“.

وأشار العولقي، وهو أحد أبناء محافظة شبوة، في تغريدة على تويتر، إلى أن“التحريض الإعلامي، والاعتداءات المتكررة على المنشأة، تكشف عن ضيق أفق جماعة الإخوان، وتغييب مصلحة الناس والمحافظة“.

وتعرّضت منشأة“بلحاف“ لإنتاج الغاز المسال، بمديرية رضوم، جنوب محافظة شبوة، مساء الأحد، لقصف مدفعي، بثلاث قذائف مدفعية ”هاون“، من قِبل مجهولين، دون أضرار جسيمة.

وعقب الحادثة بسويعات، غرّد اليمني ”عادل الحسني“ المتهم بعلاقته بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والمقيم حاليًا في تركيا، قائلًا:“إذا لم تخرج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف بالسّلم والاحترام،، ستخرج بطريقة أخرى، الخيار لهم“.