سقوط قذائف على منشأة بلحاف الغازية جنوب اليمن

تعرضت منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة جنوب اليمن، مساء اليوم الأحد لقصف بقذائف مجهولة المصدر.

وذكر مصدر محلي لـ إرم نيوز أن قذائف يعتقد أنها من نوع هاون سقطت في أماكن متفرقة من منشأة بلحاف الغازية، التي تتولى قوات من التحالف العربي مهام تأمينها وحمايتها منذ سنوات.

وأشار المصدر إلى أن إحدى القذائف سقطت في موقع الدفاع الجوي وأخرى سقطت في جبل قريب من الميناء والثالثة قرب المطار، بينما قذيفة سقطت في وسط الشركة.

وأوضح أن النتائج الأولية تشير إلى عدم وجود أي أضرار بشرية حتى الآن، ولم يعرف على الفور حجم الأضرار المادية إن وجدت.

لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن هذه الحادثة على الفور، ولم تعلن أي جهة تبنيها في محافظة شبوة، التي باتت منذ نحو عامين تحت سيطرة قوات حكومية موالية لحزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان في اليمن، عقب مواجهات أسفرت عن إخراج قوات محلية من النخبة الشبوانية عملت على تأمين وحماية المحافظة لأكثر من عامين.