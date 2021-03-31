عضو في برلمان الحوثي: مساع لإسقاط عضوية 47 نائبا معارضا للجماعة

كشف عضو البرلمان الموالي للحوثين أحمد سيف حاشد، عن توجه حوثي لإسقاط عضوية 47 برلمانيا معارضا للحوثيين يعيشون خارج مناطق سيطرتهم.

وقال حاشد في تغريدة على تويتر إن ”مجلس النواب الموالي للحوثيين سيعقد جلسة استثنائية بقوام 90 عضوا برلمانيا فقط لتمرير القرار“، بالرغم من أن ”اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة وجود أكثر من 120 عضوا برلمانيا للانعقاد الصحيح“.

وأضاف أن هذه الخطوة ”تأتي تنفيذاً لرغبة قيادة الحوثيين“، متسائلا: ”هل هي ضغوط ومفاوضات على طريقتها، أم هو خلق لواقع جديد“.

سينعقد مجلس نواب صنعاء جلسة له يوم السبت

من أجل أن يقوم 90 عضو

بإسقاط عضوية 45 عضو

تنفيذا لرغبة قيادة أنصار.. الله

علما أن النصاب الذي يحتاجه المجلس للانعقاد الصحيح يحتاج أكثر من 120 عضو

هل هي مفاوضات على طريقتها أم هو خلق لواقع جديد ؟!! — أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) March 31, 2021

وكان حاشد قال قبل يومين، إن البرلمان الحوثي يسعى لشرعنة إجراءات غير دستورية وغير قانونية ضد الأعضاء في الخارج.

وكتب حاشد عبر حسابه في تويتر: ”قبل أسبوع، رفع مجلس النواب جلساته إلى بعد عيد الفطر وفق لائحة المجلس وكذا بسبب إصابة بعض الأعضاء في صنعاء بفيروس كورونا“.

وتابع: لكن ”قيادة أنصار الله تريد الآن عودة انعقاد المجلس لشرعنة إجراءات غير دستورية وغير قانونية ضد زملاءنا في الخارج“.

وكان حاشد داعما منذ وقت مبكر لحركة الحوثي، قبل أن ينتقل إلى صفوف المعارضين لها. وعُرف خلال الأعوام الماضية مع نواب آخرين صداعا بالمواقف المعارضة لسياسة الميليشيات خاصة فيما يتعلق بنهب المال العام وملف الحقوق والحريات.